Comparte

Durante este martes, el alcalde Germán Codina denunció haber recibido a través de redes sociales amenazas de muerte contra él y su familia tras la polémica con el cantante nacional Pablo Chill-E.

La situación surge luego de que el alcalde solicitara que se transparentara el origen de los recursos con los que el candidato de izquierda Matías Toledo realizaba operativos de campaña.

“Acabo de ingresar una denuncia en la Policía De Investigaciones (PDI) debido a que durante las últimas horas he recibido amenazas de muerte a través de redes sociales que han sido muy crudas e incluso me advierten de que nos van a dejar en bolsas” explica Codina.

El jefe comunal además agregó “quiero decirles que no me van a amedrentar. No voy a dejar de decir que me parece grave que la narco Cultura se disfraza de ayuda social“.

Alcalde Codina presenta denuncia tras recibir amenazas de muerte

“Como autoridad voy a seguir cuidando a la comuna y defendiendo a las vecinas y vecinos como lo he hecho siempre. Y seguiré diciendo que el Gobierno tienen la obligación de aplicar mano dura para frenar estos grupos violentistas”, agregó.

Cabe recordar que Toledo fue uno de los fundadores de la coordinadora Shishi Gan junto a Pablo Chill-E y fue este último quien “salió a defender a su amigo”, el candidato a la alcaldía de Puente Alto ayer a través de redes sociales tras declaraciones de Codina, declarando “lávese el hocico cuando quiera hablar de la coordinadora”.

La denuncia fue hecha ante la Policía de Investigaciones, que de inmediato informó a fiscalía para iniciar las primeras diligencias tendientes a dar con los responsables.