Sin duda Checho Hirane, el conductor de “Conectados” de Radio Agricultura, ingeniero comercial y máster en Comunicación Política y Asuntos Públicos, es una voz de opinión muy escuchada en el mundo de la política.

A raíz de ello, en conversación con La Segunda, el conductor habló sobre diferentes temas que afectan actualmente al país, como por ejemplo, la crisis de seguridad y la polarización en el debate político.

Sobre lo último, Hirane sostuvo que recibe varias críticas desde su sector político por su forma de pensar y aseguró que le dicen “amarillo”.

Sin embargo, explicó que estos comentarios no le afectan, puesto que él siempre ha mantenido sus convicciones e ideas.

“Yo estoy invitando a no polarizar y recibo críticas. Tengo un nicho duro que quiere que tenga un discurso incendiario. Me dicen amarillo. ‘La derecha cobarde’, dicen. Cientos de mails. Y yo lo que quiero es lo mejor para mi país. Yo defiendo el modelo de libertad, porque es lo mejor para la gente más vulnerable. No los modelos de izquierda que reparten miseria, odio y violencia”, comentó Hirane.

Luego, le preguntaron si le da miedo encontrarse con las personas que le envían mensajes de odio en la calle y respondió que no.

Asimismo, recordó que cerca del Costanera Center un individuo en bicicleta le gritó “te vamos a matar, viejo, facho y cu…”.

“Yo me di vuelta para enfrentarlo, pero lo pensé y dije: ‘Sabes qué, tienes razón. Soy viejo, soy facho y soy lo tercero’. La gente que estaba al lado se reía, me apoyaba, pero obvio que me violenta”, agregó.

Tras ello, contó que su familia es la que más sufre con estos ataques, pero recalcó que prefiere recibirlos a que cambiar sus ideales.

“Mi familia se preocupa mucho de este tema. Pero, ¿te digo qué? Si yo no puedo transitar libremente simplemente porque defiendo una idea, prefiero morir. Yo mis ideas las defiendo hasta la muerte. Me voy a ir feliz de haber sido consecuente”, expresó.

Finalmente, reconoció que no todos los comentarios son malos, puesto que estaría en un muy buen momento en la radio y que muchos auditores lo saludan en el día a día. De hecho, lo tildan de “valiente” por dar su opinión.

“Estoy en un buen momento. En general, la gente me quiere mucho. Uno tiene éxito cuando hace las cosas que le gustan. La verdad es que, desde que era conductor de “Video loco”, que no sentía este cariño en la calle. Yo entro a restaurantes y la gente me aplaude. Me gritan: ‘¡Bravo!, ¡Valiente!’, me ha pasado muchas veces. Que estando en la radio pase este fenómeno es algo que me llama mucho la atención”, cerró Hirane.