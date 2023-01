Comparte

En una nueva emisión del programa Fuera del Área de AgriculturaTV, el actor nacional Daniel Alcaíno relató una sorprendente y particular historia de cómo conoció al exfutbolista Iván Zamorano.

Todo comenzó cuando en el espacio se mostró una antigua fotografía donde aparece el actor, quien en ese momento tenía 27 años, junto a Iván Zamorano y Carlos Caszely.

Tras esto, Alcaíno recordó que en aquella época padecía cáncer y trabajaba en una teleserie de Mega, lugar donde también se desempañaba la hija de Carlos, quien le ofreció al actor conocer a su padre.

En este sentido, el intérprete de Yerko Puchento aseguró que aceptó la propuesta y decidió visitar a Carlos Caszely en su hogar, pero quien lo recibió en la puerta fue una persona completamente distinta: se trata del exdelantero chileno Iván Zamorano.

"(Yo llevaba) una botellita de vino, la típica, pero no me abre la puerta Carlos Caszely, me abre la puerta Iván Zamorano. Iván Zamorano era (…) un top, y abre la puerta y veo a Iván Zamorano, y quedé loco, y yo soy súper verborreico, rápido y me creo súper vivo, y quedé helado", recordó Daniel Alcaíno.

El actor agregó que "estuve 15 minutos como un zombi", mientras "Caszely me mostraba su casa".

Finalmente, aseguró que "nos sentamos a la mesa a comer, ya me fui soltando" y tras esto ambos hablaron sobre sus historias de vida y mantuvieron una grata conversación.

"Estuvimos hasta las 4:00 de la mañana. Me fue a dejar en un auto increíble, me fue a dejar a mi casa", concluyó.

Puedes ver el capítulo acá: