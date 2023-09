Comparte

En un nuevo capítulo de «Fuera del área» en Agricultura TV, Mauricio Pinilla tuvo un mano a mano con Nicolás Solabarrieta, atleta e influencer que se sinceró respecto a su retiro del fútbol a los 27 años.

“Empecé a darme cuenta que hay situaciones fuera de mi control que quizás son las señales que necesitaba para decir que esto no era para mí”, expresó Solabarrieta.

Además, respecto a los problemas que tuvo por ser hijo del periodista Fernando Solabarrieta, el ahora influencer de moda respondió que no se le hizo fácil justamente por ese tema: “Recibí ciertos mensajes diciéndome que un Solabarrieta aquí no queremos”.

El conductor del programa, Mauricio Pinilla, también le preguntó si su capítulo en el fútbol está cerrado. Ante eso, Solabarrieta le respondió que está agradecido por las oportunidades que el fútbol le dio pero que ya es tema cerrado. “Mi capítulo con el fútbol es un capítulo cerrado. La vida me demostró muchas veces que no era el camino pero estoy agradecido de todas las oportunidades que me dio”, afirmó Solabarrieta.

“Cuando dije basta no fue tan terrible porque hice lo que pude hacer. Lo entregué todo, por eso estoy tranquilo”, indicó el influencer con más de 200 mil seguidores en Instagram.

Revisa el capítulo completo acá: