El Presidente Gabriel Boric anunció que colocará suma urgencia a la discusión del proyecto de Ley de Eutanasia y Cuidados Paliativos.

En marco de su tercera Cuenta Pública, el mandatario expuso el caso de Susana Moreira, quien le envió una carta solicitando su muerte asistida.

Ante la situación, el jefe de Estado expresó que la implementación de la medida no está dentro de sus facultades. “En esto, tenemos un gran tema pendiente. Le debemos una respuesta a quienes sufren enfermedades terminales incurables que conllevaban una disminución avanzada e irreversible”, señaló.

“Le digo a Susana que lo que me pide no está dentro de mis atribuciones. Pero en tu nombre y el de tantos otros, invito a este Congreso a no evitar este debate“, sostuvo.

“Por ello, anuncio que pondremos urgencia e impulsaremos el proyecto de Ley de Eutanasia y Cuidados Paliativos que está actualmente en el Senado”, señaló.