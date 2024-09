Comparte

Ricardo Gareca mostró su descontento tras la derrota de Chile ante Argentina, aunque espera que ante Bolivia se mejore el nivel. El entrenador aseguró que no está tranquilo, pero que aun hay tiempo de revertir la situación.

El seleccionador estuvo en conferencia de prensa, donde inició que “nos costó encontrar, nos acomodamos después de los 30 minutos. No fue un buen partido nuestro. De cara a lo que viene, tenemos que mejorar. Argentina estuvo bien, aunque lo pudimos controlar. La más clara del primer tiempo la tuvimos nosotros. También tuvieron esa dosis de suerte”.

“Las Eliminatorias son así y es una historia que conozco, porque cada partido es algo diferente. Hay lugar para el análisis, para corregir, pero hay que dejar atrás. Tenemos los argumentos para levantarnos y ojalá que la gente nos apoye, que no deje de confiar en nosotros. El equipo va a responder y no tengo dudas en eso”, añadió Gareca.

En cuanto a la falta de poder ofensivo, expresando que “necesitamos reencontrarnos con el gol, lo vamos a encontrar en la paciencia, en la tranquilidad. El gol es una búsqueda constante, no se encuentra por casualidad y en eso vamos a tener que ir acentuándonos”.

“En los primeros tres partidos hicimos ocho goles, pero partir de la Copa América nos costó. Son partidos en los que les generas dos o tres y no pudimos concretarlas. Lo más importante, además de reconocer que no tuvimos un buen partido, es tratar de mentalizarnos para el partido con Bolivia”, sostuvo el entrenador.

Sobre el presente de La Roja en las Clasificatorias, Gareca puntualizó que “hay un lote en la mitad de tabla en el que vamos a estar todos en la pelea, es lo que quiero transmitirle a la gente. Tengo la experiencia de saber esta clase de situaciones donde las historias cambian constantemente. A los jugadores les transmití que no quiero lamentos, hay que respetar los opiniones y las críticas, pero no quiero lamentos porque no hay tiempo para eso”.

En esa línea, el DT de Chile comentó que “el partido que viene es fundamental. Mientras matemáticamente haya chance, no voy a perder la fe. Hay que pelearla porque somos jugadores de una selección muy importante”.

Sin embargo, Gareca fue categórico con el rendimiento de La Roja: “Con el nivel no estoy tranquilo, jugamos mal, nos superaron, jugó bien Argentina. No es lo que queremos, pero tenemos que mejorar mucho. Quiero ser claro en eso”.

“Lo que le puedo decir es que cada partido es una historia que hay que sacar adelante. El martes tenemos una oportunidad con nuestra historia, con nuestra gente. Tenemos que recuperar un nivel que despertó elogios en los primeros partidos”, sentenció.