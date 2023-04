La plataforma de música en ‘streaming’ Spotify sufrió una caída global en su servicio que impidió que los usuarios puedan acceder a ella con normalidad, aunque la compañía ya solucionó el inconveniente.

Spotify dejó de funcionar este miércoles, un hecho que muchos usuarios compartieron en redes sociales, y que recogen portales como DownDetector o Outage Report.

La caída fue generalizada en todo el mundo, donde los usuarios encontraron problemas para abrir la aplicación móvil o acceder al servicio desde la versión de escritorio, y en caso de lograr, para transmitir música.

La compañía tecnológica ya comunicó a través del perfil en Twitter SpotifyStatus que ya están solucionados los problemas y que "todo se ve mucho mejor ahora".

Sin embargo, hay usuarios que todavía tienen problemas para usar el servicio.

Everything’s looking much better now! Give @SpotifyCares a shout if you still need help.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!