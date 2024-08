Comparte

Luego del éxito de convocatoria de sus cuatro ediciones anteriores, Fundación Cultural Los Jaivas, junto a la academia internacional de música School of Rock, otorgarán nuevamente una serie de becas para niños y jóvenes músicos del país. Gracias a esta alianza, los beneficiados podrán acceder a los programas trimestrales de educación musical impartidos por School of Rock de manera 100% gratuita. Este año se entregarán 22 becas.

Este año, la Beca de Fundación Los Jaivas y School of Rock mantendrá la posibilidad de modalidad presencial para los postulantes seleccionados de la Región Metropolitana, la Quinta Región (Concón), y ahora también incluirá la Segunda Región, gracias a la apertura de la recientemente inaugurada School of Rock Antofagasta. Los alumnos seleccionados en modalidad presencial participarán en la preparación de un show que presentarán en vivo a mediados de diciembre. Además, la beca mantendrá la posibilidad de clases de música remotas para postulantes de cualquier lugar del territorio nacional, ampliando así las oportunidades para jóvenes de todo el país.

Respecto a las necesidades que cubre esta beca, Mario Mutis -bajista histórico de Los Jaivas- señala que “la característica de tener un país largo, donde todas las cosas son lejos y que son tan distintas en el norte y sur, pero los niños y jóvenes que quieren aprender música, no tienen generalmente mucho acceso a lugares que puedan enseñarles. Hay que crear esos lugares” .

Para postular a esta beca, que está dirigida a alumnos(as) de 12 a 17 años de cualquier parte de Chile, los interesados deberán enviar un video tocando una pieza musical que exhiba su habilidad en guitarra eléctrica, bajo, teclado, batería o canto e indicar sus motivaciones para participar y además contar con la autorización del padre o apoderado, y completar el formulario de postulación.

“Es una oportunidad única, que los ayudará a fortalecer sus talentos, a creerse el cuento, derribar inseguridades y a crecer y ser grandes en lo que deseen hacer” es lo que señala Octavio Villalobos (12), uno de los seleccionados de canto de la beca del año 2023. El joven representante de la comuna de Conchalí, Región Metropolitana, no sólo vivió la experiencia presencial de School of Rock en una de sus escuelas de Santiago, sino que además en marzo de este año fue invitado especial por la academia para participar en Kidzapalooza, del festival Lollapalooza Chile. “Es una experiencia jamás pensada, lo que aprendí me ayudó a desarrollar y descubrir realmente mi pasión por la música y descubrir que no hay límites” dice Octavio Villalobos.

Las bases para postular están disponibles en el sitio web fundacionlosjaivas.cl y el plazo para registrarse es hasta el domingo 1 de septiembre de 2024, a las 23:59 horas.