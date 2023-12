Comparte

‘’Ellos Confían en Ti’’ es la campaña que lanzó este martes la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), por medio del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC).

La instancia tiene por objetivo generar conciencia respecto de las distintas aristas que componen la tenencia responsable, como los cuidados, la inscripción en el registro, la responsabilidad comunitaria y denunciar los delitos de abandono y maltrato animal, aspectos contenidos en la Ley 21.020, conocida como la ‘’Ley Cholito’’.

“Los animales no son adornos y no son simplemente una compañía, ya que pueden sufrir cuando no se les cuida como corresponde (...) Esta campaña “Ellos confían en ti” busca reforzar la cultura de los cuidados y de la responsabilidad. Desde el Gobierno y también desde la ciudadanía podemos ser agentes de cambio y marcar la diferencia con un perrito, gatito u otro animal", señaló la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo.

‘’Ellos confían en ti’’: Sobre la campaña

La campaña #EllosConfíanEnTi contará con un spot de televisión y frases radiales, a través de se busca hacer un llamado a la responsabilidad y compromiso de todas y todos con la tendencia responsable.

Además, para conocer diferentes consejos para el cuidado y protección de los animales de compañía, se puede visitar la web tenenciaresponsablemascotas.cl.

Identificar y registrar a los animales de compañía son dos pasos que toda persona debe realizar de acuerdo a lo establecido en la Ley 21.020, y que resulta vital en caso de extravío. Para ello, tras el implante de microchip (dispositivo interno, subcutáneo) se debe proceder a la inscripción en la plataforma virtual del Registro Nacional: registratumascota.cl/.

A la fecha se cuenta con un total de 2.433.603 animales de compañía en el país, con 1.784.176 perros y 649.427 gatos que han sido inscritos en el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía.