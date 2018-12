Alexis Sánchez mandó a sacar un refrigerador del camarín del Manchester United

Pese a que está en Chile recuperándose de una lesión que lo tendrá inactivo hasta el otro año, Alexis Sánchez sigue siendo el comidillo de la prensa inglesa. La noticia no tiene que ver con su decepcionante temporada en el Manchester United, ni con rumores de traspaso ni con la soledad que lo carcome. Según informó el diario Mirror, el ex Barcelona y Arsenal se molestó por un refrigerador con refrescos instalado al lado de su casillero en el camarín de Old Trafford.

“El asiento y el casillero de Alexis se encuentra junto al electrodoméstico, que mantiene helados los bebestibles para las estrellas de Mourinho. Y cada vez que era abierto por un compañero o miembro del cuerpo técnico (Alexis) resultaba golpeado por una corriente fría que lo dejaba helado” aseguró el popular tabloide británico.

Un funcionario de los Diablos Rojos, a condición de anonimato, confirmó el problema. “Sánchez no estaba contento porque cada vez que abrían el cooler le llegaba aire helado. Se usa antes del partido, en el entretiempo y después del juego, y se convirtió en una molestia para él”, contó.

La misma fuente confirmó que la situación ya fue solucionada. “Se solicitó al equipo de mantenimiento que resolviera este problema y así se hizo. El confort y bienestar de los jugadores siempre ha sido prioridad, sobre todo en un lugar como el vestuario, que es un área crítica en los días de partido”, dijo.

Ayer el goleador histórico de la Roja vio la victoria de sus compañeros frente al Fulham por televisión y colgó un mensaje de aliento en su cuenta de Instagram. El próximo tres de enero se abre el mercado invernal europeo y la lista de equipos que lo pretenden ha ido aumentando con el correr de las semanas.

ATON