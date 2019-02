Gabriel Suazo alaba a Mario Salas: “Él le entrega mucha confianza a todo el plantel”

Colo Colo pasa por un buen momento, ha ganado sus dos primeras fechas en el Campeonato Nacional 2019 y el ambiente dentro del plantel es sumamente positivo. Uno de los jugadores de los albos, Gabriel Suazo, comentó en rueda de prensa que es lo que el DT Mario Salas le entrega al equipo.

“Mario (Salas) le entrega mucha confianza a todo el plantel. Cuando llegó, empecé de lateral, él pensaba que jugaba ahí y me preguntó por mi posición natural, le dije que era volante mixto y me empezó a probar ahí. Gracias a dios, he tenido un buen rendimiento”, comenzó diciendo.

Bajo esa misma línea, el volante comentó cómo fue el proceso de transición de un puesto a otro. “El año pasado jugué casi todos los partidos como lateral. Uno va ganando confianza con los partidos que suma y el año pasado no lo hice en tantos como me hubiera gusta, pero ahora sí y espero seguir de la misma forma hasta el final del año”.

Respecto a las bajas que ha tenido Colo Colo, elenco que no ha podido contar con Esteban Paredes y Jorge Valdivia por lesión, Suazo señaló que “no hemos podido contar en cancha que son grandes referentes del equipo”, aclarando que “no soy el creador del equipo, es Jorge. Me siento un volante mixto que trata de aportar al equipo con lo que pueda hacer”.

Sobre la posibilidad de estar en la selección chilena, el volante aseguró que “uno siempre busca eso, siempre tiene ese gustito; yo me esfuerzo al máximo, primero para jugar el fin de semana. Si viene una nómina y me toca, feliz, pero ahora me toca aportar con mi gratino de arena con el equipo”.