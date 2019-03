[FOTOS] Este es el nuevo camarín de la selección chilena femenina en el Estadio Nacional

Después de mucho tiempo la selección chilena femenina puede decir que tiene un lugar propio en el Estadio Nacional, esto porque este jueves se realizó la inauguración del nuevo vestuario que tienen las “Guerreras” en el “Coloso de Ñuñoa”.

Esta emotiva cita fue encabezada por la ministra del Deporte, Pauline Kantor, acompañada de la Subecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas y el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno.

Por parte de la escuadra chilena que clasificó al Mundial de Francia 2019, estuvieron Daniela Pardo, Natalia Campos, Valentina Díaz, Rosario Balmaceda y Javiera Toro, quienes recibieron las llaves del camarín por parte de la ministra del Deporte.

“Por fin tenemos casa propia en el Estadio Nacional. Lo merecemos por lo que hemos logrado. Llevamos muchos años luchando porque se empareje la cancha y que las desigualdades sean cada vez menores. Este es un avance gigante como muchas de las cosas que se han dado este año”, expresó Pardo.

En tanto, la secretaria de Estado sostuvo: “Con esto damos un paso para comenzar a saldar una deuda histórica con nuestro fútbol femenino. Otro paso más hacia la igualdad en el deporte, para que no existan más distinciones de género. Las condiciones para hombres y mujeres deben ser las mismas”.

Consignar que la Selección chilena femenina alista los últimos amistosos antes de participar en el Mundial de Francia, donde integrará el Grupo F junto a las selecciones de Estados Unidos, Tailandia y Suecia.

Revisa las imágenes de este suceso histórico para el fútbol femenino

.@LaRoja has unveiled a dedicated changing room for its women’s team at the national stadium in Santiago. A big media turnout shows how big a step this is. 👏🏽 #DareToShine #FIFAWWC pic.twitter.com/nQauo5JNi8

— FIFA Women’s World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) 7 de marzo de 2019