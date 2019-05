Tribunal de Disciplina sancionó con dos fechas a Angelo Henríquez

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió sancionar con dos fechas al delantero Angelo Henríquez, de los registros de Universidad de Chile, por su expulsión en el Superclásico del pasado sábado y los insultos que consignó en su informe el árbitro Eduardo Gamboa.

Cuando se cumplía el minuto 75 del choque disputado en el Estadio Nacional, Juan Manuel Insaurralde le hizo una seguidilla de faltas a Henríquez y el atacante azul respondió con un puñetazo en la zona abdominal del defensor argentino. El juez no dudó en expulsarlo.

Además, el colegiado registró en su informe lo siguiente sobre el ex Dinamo Zabreg. “Luego de exhibirle la tarjeta, se viene hacia mí y me tira de la camiseta, me insulta diciendo: Siempre nos robas a nosotros concha de tu madre”, escribió.

Con esto, el organismo disciplinario del ente rector del balompié nacional resolvió castigar al ariete con dos encuentros, uno por la roja y otro por sus dichos. De esta forma, Henríquez se perderá los duelos del torneo nacional con Deportes Iquique y Palestino.

El delantero de 25 años volvería para la decimosexta fecha, en el arranque de la segunda rueda, cuando el elenco colegial visite El Salvador para medirse a Cobresal. Eso sí, antes puede disputar la Copa Chile.

Tras salir de la oficina del Tribunal, Henríquez aseguró tajantemente no haber insultado a Gamboa. “Vine a defenderme porque nunca insulté al árbitro. Todo lo demás lo asumo. Siendo honesto, si le hubiese dicho eso a Eduardo me hubiese disculpado con él porque no es una reacción adecuada, pero eso nunca se lo dije y estoy arrepentido de mi reacción, y sólo quiero aclarar eso”, indicó.