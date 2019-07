Caputto y su renuncia a la Roja: "No creo que yo sea más importante que Chile Sub 17"

Aunque Hernán Caputto ya está trabajando desde hace un par de semanas como nuevo jefe del fútbol formativo de Universidad de Chile, recién este jueves fue presentado a los medios en su nueva labor.

El ex portero comentó su llegada al cuadro azul y su sorpresiva renuncia como técnico de la Selección chilena Sub 17, con la que iba a disputar entre octubre y noviembre en el Mundial de Brasil su segunda cita planetaria.

“Principalmente creo mucho en los proyectos en las personas y una de nuestras conversaciones con Rodrigo (Goldberg) y Sergio (Vargas) fue tener una idea común de pensar en la formación de persona por sobre jugadores y nos unía mucho todo esto”, comenzó diciendo.

“Lo que siempre hablo de este sentimiento y pasión que es la U, me encanta el club y lo que podamos desarrollar. Creo en las cosas a largo plazo y no al corto, y todo lo que se ha generado, ha sido importante en mi llegada aquí“, expresó sobre su arribo a la U.

En cuanto a su partida de la Roja, sostuvo: “No creo que sea más importante Caputto que Chile, y los jugadores que son los importantes en un Mundial y que yo estuviera solo hasta el Mundial. No puedo ser más importante yo que los jugadores y creo más a largo plazo, pero no fue así”.

“Mi decisión lo conversé con el presidente (Sebastián Moreno), fue una decisión difícil, no es fácil, por dirigir a un equipo a un Mundial, pero respondo a eso y me motivó y me sedujo lo que manifiesta Universidad de Chile. Esto tiene que ver con lo que siento y después jugadores competitivos”, añadió el argentino nacionalizado chileno.