El duro momento que viven Luis Jiménez y “Cote” López en Medio Oriente: fueron amenazados de muerte

El presente del volante chileno, Luis Jiménez, en el Al-Ittihad FC de Arabia Saudita no es de los mejores. El mediocampista no ha podio afirmarse dentro del plantel y esto causó que los hinchas de su club lo cuestionaran, llegando a tal punto que a él y su familia los amenazaron de muerte.

“Es verdad, no he sido el mejor, pero tampoco el peor. Sin embargo, soy el único al que abuchean cuando entro al campo de juego o cuando pateo la pelota. Entiendo que me culpen porque esperan que sea yo el que mejore los resultados”, comenzó escribiendo en su Instagram.

“Por favor, solo quiero pedir una cosa: respeto fuera del campo de fútbol, porque mis niños y yo hemos recibido incluso amenazas de muerte”, agregó.

Esto provocó que la esposa del “Mago”, María “Cote” López, tal cual como lo adelantó Agricultura en la jornada de ayer domingo, cerrara sus redes sociales.

En ese tema y esperando que el futuro sea mejor, el ex Palestino sentenció diciendo que “hoy quiero decirles que les demostraré que merezco ser parte de esta gran familia, porque me encanta el equipo y como los hinchas llenan el estadio. Voy a jugar para ganar como siempre lo hago”.

Cabe señalar que el equipo del chileno, que lo dirige su compatriota José Luis Sierra, se encuentra en la 11 posición de la liga de Arabia Saudita.