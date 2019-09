Dt de Audax Italiano descartó reemplazar a Salas: "Uno respeta a la gente que tiene trabajo"

Mario Salas vive su momento más complicado desde que arribó a la banca de Colo Colo. La última derrota ante el colista Universidad de Concepción terminó por colmar la paciencia de los fanáticos del Cacique, quienes pidieron la salida del técnico, aunque el DT recibió el respaldo de Blanco Y Negro.

De todas formas, el panorama del “Comandante” se podría complicar aún más si es que los albos no ganan el Superclásico del 5 de octubre ante Universidad de Chile, y en el medio ya se habla de la opción de que Juan José Ribera, que tiene a Audax Italiano en un sorpresivo segundo lugar en el certamen, lo reemplace. Pero el adiestrador de los verdes descartó contactos con el gerente deportivo del elenco de Macul, Marcelo Espina.

“Creo que la única vez que hablé con Espina fue a principio de año, cuando hicimos un partido amistoso. Él me habló para ver las fechas y horarios para hacerlo”, reconoció el “Coto” a Fox Sports.

“No he tenido conversaciones con él y no la tendría. Primero, porque estoy con club, al cual respeto mucho. Segundo porque está Mario (Salas), uno es respetuoso por la gente que tiene trabajo. No he hablado con nadie de ningún club”, añadió el otrora volante.

Precisamente en la próxima fecha, tras las Fiestas Patrias, Audax Italiano recibirá a Colo Colo en La Florida, el domingo 29 de septiembre a las 15:00 horas, en un duelo que seguramente colocará más morbo.