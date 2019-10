Jaime Valdés y eventual renovación: "Aún los dirigentes no se acercan a hablar"

El experimentado mediocampista Jaime Valdés se ve hoy más lejos que cerca de continuar en Colo Colo, más aún luego de quedar fuera de la citación para el cruce de este miércoles ante Huachipato por la 24ª fecha del Campeonato Nacional.

‘Pajarito’ afirmó en la presente jornada que la dirigencia de Blanco y Negro no se ha acercado a conversar sobre una posible renovación. El volante culmina a fines de año su vinculo con el elenco popular.

“Vamos a ver que pasa en diciembre, estoy tranquilo, aún los dirigentes no se acercan a hablar, así que estoy esperando que lo hagan o ir yo a ver lo que quiere el club en mi situación”, declaró el ’20’ del cuadro albo al programa OIrai, dedicado al ‘Cacique’ en Big Radio.

“Estoy tranquilo, y sé que el próximo año voy a seguir jugando. Todavía tengo muchas ganas. Cada vez que me ha tocado jugar, he demostrado que todavía lo puedo hacer de buena forma”, añadió.

Además, el ex Parma, de 38 años, reconoció sentirse incómodo por no ser titular en el andamiaje de Mario Salas. “Me gusta jugar desde el inicio, porque es complicado entrar con el partido en juego“, sentenció.