La honesta petición de Charles Aránguiz: "El partido contra Perú no debería jugarse por respeto"

Charles Aránguiz es uno de los principales defensores de las manifestaciones sociales que han ocurrido en nuestro país. En su arribo a Chile, el “Príncipe” volvió a referirse a las movilizaciones y mostró su postura respecto al duelo que disputará la selección ante Perú.

El volante del Bayer Leverkusen ha sido crítico y ha apoyado el descontento ciudadano por las demandas de los millones de compatriotas que se han agolpado a las calles en las últimas semanas.

El mediocentro del conjunto de la Aspirina ya había expresado su intención de que no se jugara el choque contra los incaicos y en su llegada al aeropuerto de Pudahuel no cambió de parecer: “Hay un ambiente difícil. En mi opinión, el partido contra Perú no debería jugarse por respeto a lo que sucede en el país”.

“Lo que está pasando en el país es serio. Yo creo que no se debiera jugar, pero es un tema a conversar en Juan Pinto Durán y ver lo mejor”, profundizó el formado en Cobreloa.

Cabe recordar que, por el estallido social ocurrido en territorio nacional, el cotejo frente a Bolivia tuvo que ser suspendido. En tanto, el “Clásico del Pacífico” está programado para el próximo martes 19 de noviembre, a las 22:30 horas, en el Estadio Nacional de Lima.

