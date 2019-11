Consejo de Presidentes y ANFP decidió terminar la temporada sin ascensos y descensos

Una dura jornada se vive en la ANFP. Después de horas para definir el futuro del fútbol profesional, el Consejo de Presidentes encontró la mayoría necesaria para llegar a un acuerdo sobre la continuidad de los torneos de Primera A y Primera B.

Los directivos de los clubes, junto a la mesa directiva del ente rector, optaron por terminar la actividad con 42 votos a favor, siendo Universidad Católica, Unión Española y Santiago Wanderers los votos a favor para seguir con la temporada. En tanto, Santiago Morning se abstuvo.

Con esta determinación, los cruzados se convierten en los monarcas del Torneo Nacional y lograron su segundo bicampeonato de la historia.

Además de esto, los timoneles de las instituciones decidieron que no habría ascensos ni descensos, por lo que Universidad de Chile se salvaría de perder la categoría, mientras que el Decano no subiría a la División de Honor y no sería considerado campeón de la B.

Lo que aún se debe abordar los cupos a certámenes internacionales y cómo será el nuevo sistema de campeonato.

Aton Chile