Con el descenso de Cruzeiro: Estos son los equipos de Sudamérica que nunca han bajado

Con la derrota 2-0 de Cruzeiro ante Palmeiras, el elenco de Belo Horizonte descendió por primera vez en su historia a la segunda división del fútbol brasileño, lo que provocó que la lista de equipos que nunca han perdido la categoría en Sudamérica se redujo.

En el país de la samba solamente quedan tres equipos: Flamengo, Sao Paulo y Santos. Argentina Boca Juniors es el único cuadro que no ha bajado a la B.

En Bolivia, Oriente Petrolero y The Strongest tampoco han perdido la categoría. El caso de Colombia es un poco más extenso. Junior de Matías Fernández, Nacional, Millonarios, Santa Fe, Medellín, Cali y Once Caldas son los cuadros que no han descendido.

En el caso de Chile, solamente queda un equipo que nunca ha perdido la categoría, se trata de Colo Colo, elenco que es el más ganador del fútbol criollo y, campeón de la Copa Libertadores en 1991.

Revisa el listado completo de los 10 países:

Argentina:

Boca Juniors

Brasil:

Flamengo

Sao Paulo

Santos

Bolivia:

Oriente Petrolero

The Strongest

Chile:

Colo Colo

Colombia:

Junior

Nacional

Millonarios

Santa Fe

Medellín

Deportivo Cali

Once Caldas

Ecuador:

Barcelona de Guayaquil

Paraguay:

Cerro Porteño

Guaraní

Olimpia

Perú:

Sporting Cristial

Universitario

Uruguay:

Peñarol

Nacional

Venezuela: