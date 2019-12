La continuidad de Jorge Valdivia en Colo Colo para la próxima temporada es toda una incertidumbre, pues el experimentado volante terminó contrato con el Cacique y su renovación se estaría complicando.

Si bien en las últimas horas algunos medios aseguraron que el “Mago” se reunió con dirigentes de Blanco Y Negro y que rechazó una propuesta, el propio jugador aclaró que no ha tenido acercamientos formales para una extensión del vínculo.

“No tengo nada concreto, no hay negociación. En su minuto sí la hubo, pero hasta el problema del campeonato (la paralización) no hubo más negociación: no se habló de años (de contrato) o de más o menos ceros (de sueldo)”, reconoció el ex Palmeiras en diálogo con CDF.

Eso sí, el futbolista insistió en que su deseo es continuar en el conjunto albo: “Mi motivación es volver a jugar una Copa Libertadores con Colo Colo, después de una clasificación a cuartos de final que el equipo no vivía hace muchos años”.

“Ayer también hubo la misma manifestación en la reunión con mi representante Mauricio (Valenzuela). Pero más allá de eso no hay algo más. Lo que a mí me lleva a hablar no es para presionar, o para decir que estoy sentido o dolido. Es para aclarar nada más (…) Pero estoy saliendo de vacaciones sin tener nada sobre la mesa”, añadió.

Aton Chile