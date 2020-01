Xavi Hernández toma ventaja para ser el nuevo DT de Arturo Vidal en Barcelona

Pese a que los rumores lo sitúan muy cerca del Inter de Milán, Arturo Vidal sigue por ahora en Barcelona, equipo que podría tener un nuevo DT en los próximos días. Es que la eliminación en semifinales de la Supercopa de España dejó en duda a Ernesto Valverde, quien ya venía siendo cuestionado desde la derrota en semifinales ante Liverpool en la pasada edición de la Champions League.

Por lo mismo, la prensa española ya comenta con fuerza la salida de Valverde, quien tendría las horas contadas en una banca ‘culé’ que podría tener un viejo conocido.

Se trata de Xavi Hernández, multicampeón e ídolo con el Barca, quien es el principal candidato para asumir como estratego de los blaugranas en reemplazo de “Txingurri”. Incluso, el volante, actual entrenador del Al-Sadd de Qatar, manifestó sus ganas de llegar al Camp Nou: “No voy a esconder que mi sueño es entrenar al Barça. Y lo he dicho en diferentes ocasiones, en todas las entrevistas que me lo han preguntado”, dijo en conferencia de prensa.

Pese a ello, agregó: “Todo el mundo sabe que siempre he sido ‘culé’ y el club tiene un lugar especial en mi corazón, pero ahora mismo no puedo decir nada, ya que estoy centrado en el Al-Sadd. (…)No puedo decir nada de lo que pasa en Barcelona porque tengo mucho respeto hacia el club, hacia Valverde, y hacia mi club actual. Estoy haciendo mi trabajo aquí. Estoy concentrado en mi equipo e intento hacerlo lo mejor que puedo. Estoy muy contento en entrenar al Al-Sadd. No puedo decir nada más”.

Por ahora, el “Rey” Arturo se mantendría en Barcelona, y medios italianos ya especulan que su llegada al Inter dependería de la continuidad de Valverde.

ATON Chile.