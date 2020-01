Información de Martín Oyanedel

Unión Española venció de manera agónica 3-2 a Deportes Iquique en el Estadio Santa Laura y si bien celebró su primer triunfo en el Campeonato Nacional 2020, no todo fue alegría. ¿El motivo? A diferencia de los otros encuentros de la jornada, no hubo VAR en Independencia.

Luis Baquedano, gerente general de los hispanos, expresó su molestia por lo ocurrido. “Es una imprudencia temeraria no haber jugado este partido con el VAR. La ANFP, a través de su cuerpo de árbitros, nos están pidiendo que cumplamos una serie de normas para tener el VAR y no hacen lo más básico que es hacer las pruebas”, expresó el dirigente.

El directivo, además, se desmarcó de cualquier responsabilidad por la falta de la tecnología. “Todavía no nos llega ninguna explicación. No estoy diciendo que nos perjudicó, pero así estaba… Lamentable. Acá hay una diligencia que me gustaría saber quiénes son los responsables, al menos nosotros no los somos”, manifestó.

“Ustedes vieron que hubo muchos penales sancionados con el VAR. Acá hubo muchas jugadas dudosas que se hubiesen resuelto con el VAR, pero bueno.. Ya hice la presente la molestia de Unión Española al presidente de la Comisión de Árbitros (Enrique Osses) y le dije que era extraño que justo en este partido no hubiese VAR”, dijo.