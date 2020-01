La muerte de Jorge Mora, hincha de Colo Colo que fue atropellado por un camión de Carabineros tras el partido entre Colo Colo y Palestino, tensionó el ambiente en el fútbol chileno.

Varias grupos de hinchas lamentaron el hecho y mostraron su postura al respecto: el torneo no se juega ni jugará “mientras no haya justicia” por el fanático fallecido en las inmediaciones del Estadio Monumental.

Justamente uno de los partidos que podría verse afectado es el que este sábado disputarán Universidad de Chile y Curicó Unido en el Estadio Nacional. Si bien en un principio estaba pactado para las 20 horas, la ANFP lo modificó a las 17:30 horas por motivos de seguridad, pese al llamado hecho por la “Asamblea de hinchas azules” de no disputarlo.

Freddy Palma, presidente de los maulinos, abordó la situación en diálogo con Deportes en Agricultura. “La gente que administra y el Gobierno, específicamente, es el que tiene que tratar de avanzar en esas cosas (temas sociales). El fútbol tiene que estar exento de esas entidades porque es una forma de poder convivir en la sociedad y tratar de mejorar la convivencia. El fútbol no es responsable de las situaciones políticas que atraviesa el país. En lo personal, ojalá que no se viera afectado el espectáculo, que esto no perjudique ni genere efectos como los hubo en el Campeonato pasado”, sostuvo.

El directivo, además, se refirió al cambio de horario del encuentro ante los universitarios. “Nos llegó un correo formal de competiciones y nos informaron. La otra vez jugamos a las 18 horas con 35 grados y no tuvimos mayores problemas. También somos conscientes y claros de la situación que se vivió con Colo Colo, se originaron problemas que la Intendencia (Metropolitana) está intentando evitar y que la ANFP también está colaborando para que no vayamos a tener el mismo problema. Es un horario difícil, pero la contingencia y seguridad es la que está primando“, cerró.