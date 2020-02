Gonzalo Jara sorprendió al convertirse en el nuevo refuerzo de Monarcas de Morelia. Pese a que se instalaron rumores que hablaban de su vuelta al fútbol chileno, finalmente el bicampeón de América con la Selección chilena seguirá su carrera en el fútbol mexicano tras dejar Estudiantes de La Plata.

A su llegada a suelo azteca, el defensor nacional confesó que había tenido ofertas del fútbol mexicano anteriormente y que está con mucha ilusión en su nuevo desafío.

“Había tenido propuesta años anteriores y siempre con la ilusión de poder venir al fútbol mexicano. Es un nuevo desafío y me lo tomo con la responsabilidad que se merece, un jugador como yo y de selección. Estoy con muchas ganas de poder estar”, declaró en su arribo a México.

“El entrenador y los compañeros que tuve en la Selección chilena saben muy bien mi forma de jugar y el DT lo tiene más claro que yo lo que puedo aportar al equipo. Más allá de mi experiencia, que pongo a disposición del equipo, me pone feliz estar acá“, agregó al ser consultado sobre lo que le aportará a los ‘canarios’.

Al cierre, el ex Universidad de Chile y Colo Colo se refirió a cómo será compartir camarín con Jorge Valdivia, Martín Rodríguez, Rodrigo Millar y Sebastián Vegas: “Valdivia viene recién llegando a México. El otro día vi que pudo jugar un par de minutos, conozco muy bien a Millar, Vegas, a Rodríguez que compartimos en la selección. Sobre el fútbol mexicano me queda solo elogiarlo, porque me ha tocado enfrentar a su selección en su momento”.

Recordar que, además de jugar con varios nacionales, Jara será dirigido por Pablo Guede, uno que conoce muy bien el fútbol nacional y al que enfrentó en los Superclásicos.

