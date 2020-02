Hernán Caputto no ocultó su alegría por el triunfo ante Unión La Calera. En una conferencia de prensa en que se le vio visiblemente contento, el entrenador de los azules destacó la victoria de sus dirigidos y cómo supieron sobreponerse a los embates del cuadro ‘cementero’ con un hombre de más, así como también destacó el hecho de ganar dos partidos seguidos tras mucho tiempo.

“Podemos decir que el resultado probablemente no parecía que iba a ser el que terminó, creo que en el inicio del partido sí, en el primer tiempo fuimos dominadores y tuvimos para un gol más. Es importante recalcar que hace un año y cuatro meses no se ganaba, y hay que seguir haciéndolo“, dijo el ex arquero.

“El trámite del partido cambió tras la expulsión. La Calera tiene jugadores interesantes y de jerarquía. Pero me saco el sombrero con el equipo, que defendió con todo cuando tuvo que defender. Fue meritorio el triunfo pese a la pérdida del balón”, añadió el director técnico de los azules.

Del mismo modo, evitó hablar de Ángelo Henríquez, de bajo partido y que se fue de la cancha con muchos reclamos: “Considero que si bien el segundo tiempo fue diferente y difícil, si hay algún tema personal lo voy a conversar con él. Siempre lo comento en privado”.

Sobre los cambios, sostuvo: “En los cambios uno como entrenador siempre ve las probabilidades de acuerdo a lo que da el partido, y tenemos muchas variantes en la plantilla. Tal vez el término de partido nos da la razón de acuerdo a lo que decidimos”.

“Veremos qué haremos en lo que viene, queremos jugadores en su 100%, viajaremos y después veremos el 11 que va a salir (a jugar con Inter de Porto Alegre”, cerró Caputto.

ATON Chile.