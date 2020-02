Tenis: Maria Sharapova anuncia su retiro a los 32 años

La tenista rusa Maria Sharapova de 32 años anunció este miércoles su retiro del deporte profesional. Mediante un artículo publicado en la revista “Vanity Fair”, la atleta reveló su decisión.

“¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo te alejas de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que amas, uno que te trajo lágrimas y alegrías indescriptibles, un deporte donde encontraste una familia y aficionados que te animaron durante más de 28 años? Soy nueva en esto, así que por favor perdónenme. Tenis: me estoy despidiendo“, sostuvo.

“Mi camino se ha llenado de valles y desvíos, pero las vistas desde la cima fueron increíbles. Sin embargo, después de 28 años y cinco títulos de ‘Grand Slam’, estoy lista para escalar otra montaña, para competir en un tipo diferente de terreno”, complementó “Masha”, sin profundizar sus próximos desafíos.

La nacida en Siberia conquistó Wimbledon en 2004, cuando apenas tenía 17 años, y el US Open en 2006. También conquistó el Abierto de Australia (2008) y Roland Garros en dos oportunidades (2012 y 2014). Además fue número uno de la WTA durante 21 semanas y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En 2016 fue sancionada dos años por dar positivo por meldonium y en la última etapa luchó con sus reiteradas lesiones a la espalda y rodilla.