Johnny Herrera mantiene su postura: “No me arrepiento de nada de lo que hice y dije después”

El portero Johnny Herrera se reencontró tras tres meses con la hinchada de Universidad de Chile y el Estadio Nacional. El meta jugó en el empate sin goles de la U con Everton de Viña del Mar y se llevó todos los aplausos de los fanáticos azules.

Ya con las emociones un poco más tranquilas, el histórico cancerbero laico conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura y habló del homenaje que Azul Azul intentó realizar en su nombre.

“Todo lo que viví ayer fue un cúmulo de cosas. No me arrepiento de nada lo que hice y lo que dije después. Tengo la satisfacción porque reafirma que lo que hiciste fueron cosas buenas. La gente te sigue valorando y eso es lo que vale y no el humo que quiere vender otra gente”, dijo.

En esa línea, el “Samurái azul” también agradeció a los hinchas, quienes le cantaron durante todo el compromiso y colgaron lienzos del portero. “Más allá de todas las muestras de cariño, les quiero dar las gracias a ellos. Me cuesta creerme el cuento. Este tipo de situaciones que te marcan deportivamente”.

Otra de las cosas que conversó Johnny Herrera con Deportes en Agricultura fue sobre el fallido homenaje que Azul Azul intentó realizar en el cotejo ante Everton de Viña del Mar.

“Es verdad, ya salió en todos lados y obviamente dije que no. Tenían que ser muy ‘cara de rajas’ para ofrecerme algo así y por cómo salí del club”, agregando que “para mí el reconocimiento válido es el de la gente, así cuando me lo hizo la Corfuch. Ese tipo de cosas te marcan a fuego y seré un eterno agradecido”.

Cabe recordar que, el pasado jueves, la testera azul intentó homenajear al golero, pero este se negó rotundamente.