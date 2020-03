Ahora el coronavirus golpeó al tenis y aplazó la realización de Roland Garros

Hace algunos días y de manera preventiva debido a la expansión del coronavirus o Covid-19, la ATP informó la suspensión por seis semanas del calendario de campeonatos, algunos de ellos pertenecientes a la temporada de arcilla previa a Roland Garros, el segundo Grand Slam del año.

Justamente el Major francés sufrió importantes modificaciones por la pandemia y durante este martes anunció su nueva fecha de realización: desde el 20 de septiembre al 4 de octubre.

Así lo informó la organización del evento en las redes sociales. “Aunque nadie puede predecir cuál será la situación el 18 de mayo, las medidas de confinamiento actuales nos han impedido continuar con nuestros preparativos“, dice parte del escrito.

Así las cosas, tenistas chilenos como Cristian Garín y Alejandro Tabilo deberán aguantar hasta después de las Fiestas Patrias para disputar el torneo de arcilla más importante del circuito.

