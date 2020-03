Compañero de Alexis Sánchez y la cuarentena en Italia: “Casi me vuelvo loco”

Italia es la nación que más ha sufrido con la expansión del coronavirus o Covid-19. Durante las últimas horas murieron 427 personas, lo que hace un total de 3405 en las últimas tres semanas y más de 41 mil contagiados. Por dicha razón, y para evitar más decesos, la cuarentena es muy estricta en todo el territorio.

La Serie A está suspendida hasta nuevo aviso y si bien la fecha optativa para una eventual reanudación es el primer fin de semana de mayo, algunos jugadores ya empiezan a pasarlo mal por el aislamiento en sus hogares. Romelu Lukaku, delantero y compañero de Alexis Sánchez en el Inter de Milán, se mostró afectado por la situación.

“Casi me vuelvo loco. No puedo salir, no puedo entrenar. Me siento encerrado y ya llevo nueve días. Echo de menos la vida normal, estar con mi madre, con mi hijo, con mi hermano. Pienso en todos y es triste, no puedes tener contacto con las personas que amas“, detalló en diálogo por videoconferencia con el ex jugador Ian Wright.

“Tengo que tener cuidado. Mi madre tiene diabetes, así que no puedo ir y abrazarla. Ella ya no sale, mi hermano y yo se lo dijimos de inmediato. Ni pensarlo, sale al jardín y por la noche, después de anochecer, toma un poco el aire, pero nada más”, narró el ex Manchester United, quien no escondió su nostalgia por volver a jugar a estadio lleno.

“La verdad es que echo de menos entrenar y jugar frente a los hinchas. Ahora empiezo a apreciar lo que tengo”, cerró.