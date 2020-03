Claudio Bravo sorprendió con nuevo look y el Manchester City destacó su faceta de “barbero”

El rápido avance del coronavirus ha llevado que hasta los deportistas se sumen a las cuarentenas, entre ellos el portero chileno del Manchester City, Claudio Bravo.

En ese sentido, el golero de la Roja mostró en sus redes sociales cómo el encierro lo motivó a cambiar su look y él mismo se cortó el cabello.

En sus historias de Instagram, el ex capitán del combinado criollo fue exhibiendo todo el proceso, para el cual solo utilizó una máquina afeitadora. Y aunque en un principio daba la impresión que se raparía al cero, finalmente optó por un corte al ras en los costados y más largo al centro.

Y toda esta situación no dejó indiferente al Manchester City, que reaccionó replicando el registro en su cuenta oficial de Twitter y con el mensaje: “Convertido en barbero”.

Mientras Bravo cambió su look, la prensa inglesa ha insistido en los últimos días en que el criollo no continuará en el los Citizens en la siguiente temporada, debido a que el club no le renovaría el contrato para ir en busca de un portero más joven, donde asoman el norteamericano Zack Steffen y el Gianluigi Donnarumma, para pelear por la titularidad con el brasileño Ederson.

Aton Chile