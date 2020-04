Ex jugador del “Cacique” reveló: “Me hubiese gustado volver a Colo Colo”

En su llegada a Colo Colo en 2008, Macnelly Torres fue el futbolista más caro en la historia del club. Su pase costó US$ 2,2 millones de dólares. Si bien firmó por cuatro temporadas, sólo estuvo dos y media en la cual ganó dos títulos, anotó 16 goles y disputó 95 partidos.

En conversación con el sitio oficial de Colo Colo, el colombiano reveló lo cerca que estuvo de regresar a Macul. “Me hubiese gustado volver. En un momento estuve en conversaciones y quería, porque cuando fui a Colo-Colo estaba muy joven, y creo que en el momento que pude volver estaba en el tope de mi maduración y quería aportar algo más que un título local”, expresó.

El actual jugador de Alianza Petrolera recuerda con cariño su etapa con el “Cacique”. “Tuve muy buenos rendimientos y pese a otros que no fueron buenos, lo importante es como te trata el club, la gente, la ciudad y colocando todo en una balanza. Las experiencias fueron mucho más buenas que malas y fue una excelente estadía”, dijo.

Sobre la misma, el mediocampista confesó cuál fue su mayor frustración con los albos. “Me hubiese gustado darle un torneo internacional. Lamentablemente no se pudo, ya que es muy difícil, pero quedé satisfecho por lo hecho en el club”, sostuvo.

Al cierre tuvo palabras de cariño para la hinchada colocolina. “Son únicos para mí, nunca me han olvidado. He tenido la oportunidad de ir a Santiago varias veces y me hacen sentir ese cariño que es como si estuviera en casa”, manifestó.