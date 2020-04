Pizzi confía en la recuperación de Alexis Sánchez: “Esta experiencia en Italia podría ser buena para él”

Desde que salió del Arsenal en enero de 2018, Alexis Sánchez jamás encontró la regularidad que lo hizo brillar en Londres. Su paso por Manchester United e Inter de Milán ha sido más que opacos y así se traducen en sus números: seis goles en más de dos años y constantes lesiones que le quitaron regularidad y continuidad.

De hecho, en junio deberá volver a Inglaterra luego de su triste paso por el conjunto lombardo y sin la certeza de dónde jugará en lo que resta de año. Pese a aquello, algunos siguen confiando en un repunte del delantero.

Juan Antonio Pizzi, ex DT de la Roja, sostuvo que el chileno levantará su nivel. “No sé qué le depara el destino, pero creo que esta experiencia en Italia, lejos del fútbol inglés, podría ser buena para él. Realmente espero eso. Estoy seguro de que si puede encontrar la tranquilidad y su forma, será muy importante para el United”, dijo en conversación con The Guardian de Inglaterra.

Bajo esa arista, “Macanudo” trató de explicar los factores por los cuales el tocopillano no brilló en Old Trafford. “Él estaba en un lugar perfecto en el Arsenal. De repente cambia de ciudad, entrenador, compañeros de equipo, fanáticos y a veces esa adaptación ocurre rápidamente, a veces lleva más tiempo. En el caso de Alexis, creo que tardó demasiado. No parecía ser capaz de conectarse y emocionalmente se cayó. Las consecuencias de ese estado mental se tradujeron en sus actuaciones“, expresó.

Al cierre de diálogo, el ex técnico de Universidad Católica tuvo elogios para Arturo Vidal. “Es una persona completamente diferente a la percepción que muchos tienen de él por su aspecto, la imagen que proyecta. Es súper profesional, respetuoso, un muy buen compañero de equipo, un hombre solidario”, afirmó.