Piojo Herrera sobre el futuro del Nico Castillo: “América está cumpliendo su contrato”

Los últimos meses han sido del terror para el delantero chileno Nicolás Castillo. El ariete formado en la Universidad Católica está en etapa de recuperación, luego de sufrir una trombosis en su pierna derecha en enero pasado.

De acuerdo a información del diario mexicano “El Universal”, la directiva del América tendría en sus planes dejar libre al seleccionado chileno, para así liberar un cupo de extranjero y poder fichar al argentino Rubens Sanhueza, quien hace poco expresó sus deseos de terminar su carrera en “Las Águilas.

En conversación con la edición PM de “Deportes en Agricultura”, el técnico americanista, Miguel el “Piojo” Herrera, reveló que Castillo continúa en los planes del equipo mexicano. “Para nada, mientras Nico no se recupere al cien por ciento, el América no puede decidir. En todo este año no podrá jugar, recién lo hará el próximo. Que yo sepa no hay nada de eso, es más, el América está cumpliendo en totalidad el contrato de Nico“, agregó en exclusiva con la 92.1

El ex técnico de la selección azteca, también comentó la rehabilitación de Castillo: ” Es un tipo muy profesional y cada día nos sorprende más. Es una recuperación lenta y no podemos acelerar nada. Termina muy cansado y los médicos lo evalúan cada tres días. Va muy bien, pero en este año no contaremos con Nico“, cerró el Piojo.