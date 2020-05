“Fue extraño todo, pasaron cosas”: Yeferson Soteldo recordó su salida de la U y criticó a los dirigentes

Durante el último Yeferson Soteldo ha protagonizado varias polémicas relacionadas a Universidad de Chile, sobre todo con provocativas respuestas a los hinchas que lo critican o interpelan en las redes sociales. El venezolano, quien estuvo durante 2018 en los azules, abordó la situación en diálogo con el portal Meridiano Online.

“Sí, fue extraño todo lo que pasó, pasaron cosas. En lo futbolístico creo que jugué muy bien… Lo que pasa es que los hinchas no supieron el por qué salí del club. No sabían y por eso toda la hinchada empezó a caerme a mí. Yo por eso no quise dar declaraciones ni tener un despedida, dejé que se queden con sus cosas“, expresó el llanero.

El actual jugador del Santos también reveló algunos de los detalles de su salida de los universitarios. “Me contaron que no me querían comprar, querían otro préstamo y yo ya no estaba para esas cosas, sino que para que me compraran“, expuso.

Soteldo, además, criticó en duros términos a la dirigencia de Azul Azul. “Estar de préstamo en préstamo para un jugador no es bueno. Ellos gastando dinero en préstamos y no comprar un jugador al menos el 50%, ellos eran muy extraños (dirigentes); cómo se manejaba ese equipo de forma dirigencial era muy extraño y nunca había visto algo así como ello se manejaban“, cerró.