Hijo de Nelsón Acosta y estado de salud de su padre: “Está tranquilo y bien”

Uno de los entrenadores que marcó a la selección chilena fue el estratega Nelsón Acosta, quien lideró la última parte de las Eliminatorias rumbo a Francia 1998, donde la Roja clasificó a dicho certamen internacional tras 10 años de ausencia.

En ese contexto, el otrora técnico de Cobreloa, vive un duelo personal, contra la enfermedad del Alzheimer. El DT vive su dificultad en San Vicente de Tagua Tagua, mucho antes de que se declarara la pandemia del coronavirus.

En conversación con La Cuarta, fue su hijo, Damián, quien reveló cuál es el estado de salud de su padre. “Mi padre está tranquilo, él ve la tele normal como todos, pudo ver todos los partidos”, dijo.

“Me parece bien que se acuerden de él, si ellos (los jugadores) tuvieron una relación y lograron peak en sus carreras y están agradecidos, qué bueno que lo reconozcan”, aseguró.

Otro de los que se acordó de Acosta, fue ítalo Traverso, preparador físico que lo acompañó en todas las experiencias que tuvieron juntos. “Me han llamado jugadores que trabajaron con Nelson, pidiéndome información. Yo hablo con su hijo Damián para saber las condiciones de él, sé que está bien cuidado”.

“No he ido a verlo porque hay que tomar las precauciones de no visitar a nadie, pero pude hablar con él y me dijo que estaba bien físicamente”, cerró el preparador físico.