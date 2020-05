¿Atención Colo Colo? En México aseguran que Pablo Guede dejó de ser entrenador de Monarcas de Morelia

A pesar que el entrenador Pablo Guede, aseguró hace algunos días que no le interesaba volver a Chile a dirigir a Colo Colo, esta situación podría haber cambiado, luego que en México aseguraran que el argentino no llegó a un acuerdo con Monarcas de Morelia y el DT dejará la institución.

Según el medio azteca Sitiostotal, el trasandino estaba negociando económicamente con la intención de seguir dirigiendo al equipo, pero el conflicto se generó en el ámbito monetario, ya que los dirigentes del cuadro de Morelia buscan reducir gastos productos del coronavirus.

“Pablo Guede, técnico de Monarcas Morelia, muy buen DT por lo demás, me dicen que no va a continuar, quisieron renegociar con él en el tema económico, no lo tomó bien, salieron chispas y hay que esperar que lo confirme Monarcas Morelia, aseguraron en dicho medio.

Cabe señalar que, Pablo Guede dirigió a Colo Colo entre 2016 y 2018, donde ganó una Copa Chile, un Campeonato Nacional y dos Supercopas.