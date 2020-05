Exjugador de la U habla de su salida del club en 2014: “Beccacece nunca me dijo las cosas a la cara y es lo que más me molesta”

El exjugador de Universidad de Chile, el uruguayo Ricardo Guzmán Pereira recordó su salida de la U en 2014, que por ese entonces era dirigida por el argentino Sebastián Becaccece, quien tomó la decisión de sacarlo del equipo.

“No me gusta hablar ya de esas cosas, pero lo dice en su momento que cuando llegó él a la U, no veía intenciones de contar con nosotros, porque con (Mathías) Corujo pasó lo mismo, no sé la razón aún, me dio argumentos absurdos”, comentó el charrúa a la Magia Azul.

“Becaccece nunca me dijo las cosas claras y es lo que más me molesta. En la pretemproada me dijo que quería traer un volante extranjero que no me veía muy bien, que estaba mal de la rodilla y todo me pareció absurdo”, agregó.

“Me paré de la silla y me fui yo quería volver, pero no se dio”, cerró el actual jugador de Peñarol de Uruguay.