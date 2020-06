Gamadiel García salió al paso de las críticas por el cuestionado bono de retiro

Luego de las múltiples críticas recibidas por la distribución del bono de retiro para los ex futbolistas, Gamadiel García sacó la voz y enfrentó los cuestionamientos. En conversación con Deportes en Agricultura, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) salió al paso de las palabras de sus ex colegas.

“Se hace una autocrítica y se trabaja en base a lo que hay. Tenemos un fondo de retiro que es histórico, que se peleó en 2016 y se ganó“, partió el dirigente, quien de alguna manera entendió las quejas de otros ex jugadores. “Entendemos que hay compañeros que tienen muchas problemáticas. Los futbolistas jamás hemos sido egoístas ni poco empáticos“, dijo.

El líder del gremio aclaró que todas las cifras están claras. “Tenemos nuestras cuentas claras, por ese lado estamos tranquilos. Las puertas del sindicato están abiertas para conversar“, complementó el ex volante, quien explicó el propósito del denominado bono. “No es sólo un bono de retiro, también está contemplado educación, salud mental para los ex futbolistas. La fecha de corte (para el bono) es de julio de 2016 en adelante“, expresó.

“Dentro de nuestro plan de gobierno estaba el fondo de retiro, los que votaron por nosotros confiaron en nuestro proyecto. Estamos tranquilos porque cumplimos todo lo que prometimos“, añadió García, quien sostiene que esto es previo a su llegada al Sifup. “Lo que tenemos hoy se generó con todo lo que se peleó antes. Esto no se generó con la llegada de mi persona“, manifestó.