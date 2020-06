Johnny Herrera reveló que Boca Juniors lo quiso contratar dos veces

Johnny Herrera, actual portero de Everton de Viña del Mar, reveló recientemente que en dos oportunidades Boca Juniors intentó contratarlo, cuando jugaba por Universidad de Chile.

Según detalla AS Chile, la primera vez fue el 2005, cuando Herrera era titular en la “U” y terminó contrato con el club en diciembre de dicho año.

El portero explicó al citado medio que “fue más o menos cuando estaba el Pato Abbondanzieri, que iba al Mundial y estaba medio vendido al Getafe, pero decido por Corinthians porque estaban armando un equipo para ganar la Copa Libertadores”.

En el cuadro brasileño, el ex seleccionado nacional compartió plantel con figuras como Carlos Tévez, Javier Mascherano y Nilmar.

Posteriormente, los “xeneizes” fijaron sus ojos en el arquero nacional tras la semifinal de Copa Libertadores del año 2012, en donde los “azules” cayeron eliminados ante la escuadra de Juan Román Riquelme.

“Fue después de ganar el tricampeonato, pero no fui porque José Yuraszeck no quiso negociar con nadie por mí. Era inamovible en el plantel y no tenía cláusula de salida”, explicó Herrera.

Boca Juniors en ese entonces buscaba un reemplazante para Agustín Orión, que se había cortado los ligamentos, y tomando en cuenta la partida de Sebastián Sosa a Vélez Sarsfield. La vacante finalmente la ocupó Óscar Ustari.