La dura acusación de exjugador de La Calera: “Sergio Jadue me destruyó mi carrera”

A pesar que el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, se mantiene a la espera de conocer su sentencia en Miami, Estados Unidos, por el caso de sobornos y fraudes en el fútbol, en Chile lanzaron una grave acusación contra el exmandamás.

Resulta que Rodrigo Corrales, exjugador de Unión La Calera, aseguró que Jadue fue el gran responsable que su carrera profesional se fuera en picada. “Al final de 2009, casí terminando el año, estuvimos a punto de entrar a la liguilla para descender. Hubo un par de problemas ahí. A mi no me gustaba que me pagaran por porcentaje, porque yo iba por cierta plata, cierto día del mes y me tenían que cumplir”, comenzó diciendo a Efecto Cementero.

“Yo me hice respetar y al tipo este no le gustó. Así que me pasó la cuenta a fin de año. Me refiero a Sergio Jadue: o le gustó que no le firmara las planillas como para aparecer pagado ante la ANFP y le reclamé lo que a mí me correspondía”, dijo.

Esa situación provocó que tres equipos perdieran puntos en dicho año, uno de ellos fue Melipilla quien perdió la categoría tras ser descontado 21 unidades

“Él hacía y deshacía y bueno, me lapidó en el fútbol. Me dejó mal y me reventó en todos lados, que yo echaba a técnicos, que hacía asados con los técnicos y después los hacía echar, siendo que nunca fue así”, agregó.

“Ustedes lo vieron: siempre mi rendimiento, si no era el óptimo, siempre quise dar lo mejor, así que no corresponde lo que él decía. Y me mató la carrera, al final sí. Él fue el que me mató la carrera”, cerró