Mauricio Isla y el interés de Boca Juniors: “Riquelme me llamó para que fuera; pero esto no se trata de dinero”

Información de Eugenio Salinas desde Alicante, España

Por ahora Mauricio Isla disfruta del buen clima en Alicante, España. Luego de su salida del Fenerbahce de Turquía, el lateral se trasladó hasta la casa de su esposa Galadriel Cardirola y dividió su rutina entre trabajos físicos y tiempo familiar. Sin embargo, de reojo sigue muy atento las ofertas que aparecen en los últimos días, tales como la de Boca Juniors de Argentina, institución con la cual ha tenido conversaciones.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el bicampeón de América reconoció las llamadas desde la directiva trasandina, pero explicó la principal traba en caso de un posible fichaje. “Las únicas conversaciones que yo he tenido con Boca fueron con Román (Riquelme), que fueron tres o cuatro; el resto lo está viendo mi representante. Ellos quieren que yo vaya, pero esto no es tema de dinero, es diferente al fútbol como lo es la pandemia porque uno tiene familia“, sostuvo.

“Yo tengo que conversar con mi mujer, llevo 13 años en Europa y uno tiene que estar preparado para trabajar y aceptar donde vas“, complementó el oriundo de Buín, quien en caso de ir a los “xeneizes”, lo quiere hacer en un nivel superlativo. “Si voy a Boca, voy al 100%. No voy a estar cinco meses y después volver a Europa. Si las cosas resultan, claro que uno quiere jugar en el mejor equipo de Sudamérica. Boca está al punto del Real Madrid, Barcelona y Juventus; pero hay que evaluarlo con calma“, expresó.

Eso sí el “Huaso” es precavido y consciente de la situación sanitaria que vive el planeta a causa de la pandemia del coronavirus. “Tengo que pensarlo muy bien. No he jugado ni vivido en Sudamérica y cuando voy a Chile es para estar en la Selección o ir de vacaciones. Esto no es tema de dinero, cuando pasan muchos años uno cuida el dinero y vive tranquilo. Si voy a Boca, lo voy a vivir de una manera tremenda“, manifestó.

“Riquelme me llamó en enero para que yo fuera; ellos tienen jugadores muy buenos en el puesto de lateral y esa fue una de las preguntas que le hice, cuál era la necesidad que fuera. Me dijo que me ha visto jugar en la Roja y que quería un jugador de mi trayectoria”, complementó Isla, quien contó detalles de su salida del Fenerbahce.

“Fue por un tema de contrato porque yo quedaba como jugador libre. Muchas cosas se dijeron en los diarios sobre peleas y dinero, pero no fue así, fue un tema de conversación entre el club y mi representante. Les agradezco estos tres años en el club”, cerró el seleccionado nacional.