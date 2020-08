Arturo Vidal: “El ADN del Barça está quedando atrás”

El centrocampista del FC Barcelona Arturo Vidal se mostró crítico con el club y señaló a la directiva, no solo a los jugadores, como culpables de lss últimas frustraciones, al tiempo que dijo que el “ADN del Barça está quedando atrás” y que si le llama la Juventus estaría “feliz”, aunque “tranquilo” con su futuro”

“Fue muy doloroso no estar en la final y cómo se dio. Antes del partido tenía mucha fe de lo que podía pasar; pero a la larga, aunque uno quiera ocultar cosas, el equipo no venía muy bien en el último tiempo”, dijo en una entrevista a través de Youtube con Daniel Habif.

Vidal repasó la crisis azulgrana y señaló a los dirigentes. “Claramente esto no es solo de jugadores, sino que es algo mucho más grande de que las cosas no se están haciendo bien. El club tiene que mejorar y hacerlo de la mejor forma. Pero no es fácil, no es llegar y sacar a los más grandes y las cosas van a cambiar“, dijo, antes de valorar la necesidad de un cambio de filosofía.

“El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano”, opinó.

“Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque (los juveniles) no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. Hay muy buenos jugadores, tenemos a Messi que es el número uno y es un extraterrestre, pero él necesita ayuda, necesita jugadores que mejoren el equipo y den mejores resultados”, añadió.

Por otro lado, Vidal habló de su futuro, atraído por la presencia de Pirlo en el banco de la Juventus. “Era increíble cuando jugaba, imagínatelo como entrenador. Si me llama él o la Juventus, yo feliz, pero uno tiene que estar tranquilo. Si pasa, pasa. Le tengo mucho cariño a la Juventus y a Andrea”, confesó.

