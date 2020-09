Zlatan Ibrahimovic mandó un mensaje tras dar positivo por coronavirus

Zlatan Ibrahimovic, delantero del AC Milan, dio positivo por coronavirus. Así lo informó el club italiano a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Zlatan ha dado positivo por Covid-19 en el segundo test de control previo al partido de este jueves“, explicó.

Así las cosas, el sueco se perderá el compromiso ante el Bodo/Glimt de Noruega, válido por la etapa clasificatoria de la UEFA Europa League.

Fiel a su estilo, el atacante de 38 años envió un mensaje. “Ayer di negativo a las pruebas de Covid-19 y hoy positivo. No tengo síntomas. El coronavirus ha tenido el coraje de desafiarme. Mala idea“, manifestó.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020