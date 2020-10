Rafael Nadal y Roland Garros: “Es una historia de amor inolvidable”

El tenista español Rafael Nadal se mostró emocionado después de coronarse este domingo por decimotercera vez en Roland Garos, donde vive “una historia de amor inolvidable” que le permite ya ser el jugador con más títulos (20) de ‘Grand Slam’ junto a Roger Federer.

“En Australia él me ha matado y hoy ha sido para mí. Es parte del juego. Hemos jugado muchas veces, unas gana uno y otras otro”, dijo el de Manacor aún sobre la pista, después de pasar por encima del número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, por 6-0, 6-2 y 7-5.

Nadal no quiso pararse en valorar su hazaña de igualar a Federer sino que resaltó la de su 13ª corona en París. “Ha sido un año duro, ganar aquí significa todo para mí. No es el momento ahora de pensar en esa cifra de 20 o en igualar a Federer. Para mí es solo un título más en Roland Garros, es muy importante. La mayoría de los mejores momentos de mi carrera los he vivido en esta pista”, afirmó.

“Jugar aquí es una inspiración y la historia de amor que tengo con esta ciudad y esta pista es inolvidable. Espero que el año que viene podamos celebrar el torneo en esta gran pista nueva llena de gente. Es algo más que un sueño, es mejor que mis mejores pensamientos. Estamos en una situación difícil y no es tan feliz porque no podemos celebrar de manera normal. Gracias a todos los que hacéis posible el torneo”, añadió.

Además, Nadal quiso mandar un mensaje de ánimo en tiempos de pandemia de coronavirus. “Quiero mandar un mensaje para todo el mundo, porque estamos pasando uno de los peores momentos que se recuerdan luchando contra este virus. Hay que seguir hacia adelante, estar positivos, lo superaremos juntos”, terminó.

Agencia UNO.