CSD Colo-Colo arellanizó al cuerpo técnico que encabeza Gustavo Quinteros

El entrenador Gustavo Quinteros, junto a todo el staff técnico que dirige al primer equipo profesional masculino de Colo Colo, participaron de una jornada de arellanización organizada por el CSD Colo-Colo y que tuvo como objetivo traspasar la historia del Club a los nuevos integrantes de la Institución.

En la actividad realizada en el Estadio Monumental, el DT y sus colaboradores conocieron de voz de integrantes del área de Patrimonio los hitos más significativos del ‘Cacique’ desde su fundación, destacando la relación de la institución ‘popular’ con la historia de Chile.

Gustavo Quinteros agradeció la jornada y se mostró emocionado al conocer cada detalle de la historia del club albo.

“Fue una jornada muy emocionante. Sabíamos del lugar al que llegamos, un club tan grande en el país y Sudamérica, pero no conocíamos la historia con tanto detalle. Este club tiene una historia muy rica y que es muy importante sobre todo para la gente más popular del país, esa que siente esta camiseta de una manera muy especial”, dijo.

La historia de Colo Colo está marcada por mucho sacrificio, de mucha entrega, de muchas veces salir adelante y sobreponerse a las adversidades. Esos detalles valoró el DT argentino y las vinculó con el actual momento deportivo que atraviesa el ‘Cacique’.

“Estamos viviendo un momento difícil, que empezó a principio de temporada y que se ha ido profundizando con la pandemia y algunas otras situaciones que se vivieron. Debemos renacer en el día a día buscando superar adversidades y eso es algo similar a la historia de Colo Colo, de levantarse en momentos difíciles”, comentó.

“Eso es algo que buscamos transmitirles a los jugadores, que estamos en una institución que se levanta en momentos difíciles y que luchando siempre sale adelante. Es importante que los jugadores puedan asimilarlo desde el trabajo, poder salir adelante y volver a los lugares de privilegio donde siempre debe estar una institución tan grande del fútbol chileno”, agregó.

El estratega argentino-boliviano está al tanto de la preocupación de las socias, socios e hinchas de Colo Colo por el momento futbolístico que vive el equipo y reconoció que con el apoyo de todos se puede revertir.

“Entendemos la inquietud de los hinchas, pero el fútbol es un proceso de entrenamiento, de preparación, de plasmar en el campo de juego una idea que se debe entrenar y mejorar para poder jugar mejor que el rival y superarlo futbolísticamente hablando. No es fácil llegar a un lugar y cambiar todo, no es fácil. No tengo dudas que la solución está en el día a día, en el trabajo, en la entrega y confianza del plantel de jugadores, del cuerpo técnico y la gente”, declaró.

“Necesitamos el respaldo de la gente para lograr, en este torneo mejorar la situación y el año que viene pensar en grande y poner a Colo Colo en el lugar donde merece estar”, puntualizó.

Por último, el DT valoró que se haya llegado a un acuerdo en el caso de Matías Zaldivia y la concesionaria cumpla a totalidad los compromisos suscritos con el defensor.

“Aplaudo la decisión, muy importante en el momento que vivimos. Todos juntos debemos solucionar los inconvenientes, en este caso el de Zaldivia y los que puedan venir. En estos momentos debemos unirnos y luchar por los objetivos, que son tener un equipo capaz de salir del lugar donde nos encontramos. Espero que esto sirva para comprometernos todos mucho más”, puntualizó.

Agencia UNO.