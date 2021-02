“Coca” Mendoza y el drama que vive Colo Colo: “Esperamos que mantenga la categoría, pero no podemos vivir esta situación”

Gabriel Mendoza, referente de Colo Colo y campeón de la Copa Libertadores 1991, conversó con Deportes en Agricultura respecto al drama que vive el cuadro albo en la antesala del partido más importante de los últimos 30 años: la promoción ante Universidad de Concepción.

“Estamos sufriendo. Este partido es de mucho sufrimiento, no entiendo como no aparecen estos líderes en el campo de juego cuando quedan pocos minutos de juego, no aparece ese jugador que llame a la calma, que le baje las revoluciones a algunos jugadores. Es un sufrimiento total, durísimo”, diji.

“Hay jugadores grandes que tienen que manejar situaciones. Este partido de definición se va a definir con detalles y esperamos que Colo Colo mantenga la categoría. Colo Colo es el equipo más grande Chile, el más popular… No podemos vivir esta situación”, complementó el “Coca”, quien aconsejó a los jugadores en la previa del encuentro.

“Tienen que cerrar las líneas o no escuchar a nadie y preocuparse del partido más importante en la historia de Colo Colo… de la mala (historia) porque nunca ha peleado el descenso. Tienen que estar enfocados al 100%, concentrados, no escuchar nada. Este será un partido muy especial, los jugadores lo tienen más que claro. Nosotros como hinchas no estamos nerviosos ni ansiosos, estamos sufriendo y eso se ve en las redes sociales, pero desde lo más íntimo está apoyando y tirando la mejor vibra para tirar para adelante”, sostuvo.

“Estos partidos son a muerte, no existen las excusas ni los dolores ni partidos seguidos. No existe nada, esto es un partido de vida o muerte y los jugadores que entren a la cancha lo harán por la mayoría de la población de Chile. Los jugadores tienen la tarea y obligación de salvar la categoría”, cerró el otrora lateral derecho.