“Te me caíste”: Hinchas reaccionan tras la imagen de Jorge Valdivia con la camiseta de Insaurralde

Se terminó la agonía para Colo Colo. Con gol de Pablo Solari a los 19 minutos, derrotó a Universidad de Concepción y aseguró su permanencia en la máxima categoría del fútbol chileno y a la vez sentenció el destino de los sureños que jugarán en la Primera B en el 2021.

Ya en los últimos minutos, todos los suplentes y descartados del cuadro albo pedían el término del compromiso. Entre ellos estaba Jorge Valdivia, quien curiosamente tenía puesta la camiseta de Juan Manuel Insaurralde.

La imagen no causó ninguna gracia entre los hinchas, sobre todo si se considera la silenciosa salida del argentino que no asistió a Talca. “Te me caíste Valdivia“, “Y Valdivia con la polera de Insaurralde, que desastre“, “Valdivia…sácate la camiseta de ese…“, fueron los comentarios de algunos seguidores.

Te me caíste Valdivia, partido de vida l muerte y el wn con la polera de insaurrualde es muy wn — Ignacio Isaac (@kingxliife) February 17, 2021

Que hace Valdivia mostrando la camiseta de ese argentino chanta. Es muy nefasto ese weon — Claudio Alfaro Vercellino (@ClaudioAlfaroV) February 17, 2021

Te me caíste Valdivia, partido de vida l muerte y el wn con la polera de insaurrualde es muy wn — Ignacio Isaac (@kingxliife) February 17, 2021

Que hace Valdivia mostrando la camiseta de ese argentino chanta. Es muy nefasto ese weon — Claudio Alfaro Vercellino (@ClaudioAlfaroV) February 17, 2021

Y Valdivia con la polera de Insaurralde, que desastre — Sergio López (@ecko316) February 17, 2021