UEFA Europa League: Manchester United enfrentará al “equipo sorpresa” de los cuartos de final

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Europa League que se disputarán el 8 y 15 de abril.

El partido más llamativo será entre Manchester United y Granada, elenco revelación del torneo. Los ingleses dejaron en el camino al AC Milan y los hispanos hicieron lo mismo con el Molde de Noruega.

Los otros encuentros los protagonizarán Arsenal – Slavia Praga, Ajax – Roma y Dinamo Zagreb – Villarreal.

The road to Gdańsk is set! 🤩

Who’s lifting the 🏆❓#UELdraw | #UEL pic.twitter.com/54x0ACdUXl

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 19, 2021