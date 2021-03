Vidal y Maturana expresaron su consternación por maltratos en centro del Sename

Durante la noche de este martes se viralizó un crudo video donde un menor de edad pide ayuda de manera desesperada en un centro del Sename en Providencia, situación que causó estupor y conmoción de manera transversal en la opinión pública.

Nicolás Maturana, volante de Cobreloa y que pasó parte de su infancia en un recinto dependiente de dicho organismo, sacó la voz y emplazó a Rosario Martínez para que el suceso se aclare.

“Me imagino que esto se va a investigar señorita Rosario Martínez, directora del Sename. Siempre he dicho que el Sename no sirve para nada. El sistema tiene que tener un cambio y que trabajen profesionales capacitados para crearlo o que tengan la experiencia de haber vivido en un hogar”, sostuvo en sus redes sociales.

“A los políticos que hacen eso les importa nada los niños vulnerables y con problemas en este país“, complementó el zurdo, quien no fue el único deportista que se pronunció.

“Basta de abusos”, publicó Arturo Vidal mediante la misma vía en la cual compartió una serie de imágenes alusivas a las irregularidades del Sename. Iván Zamorano, en tanto, pidió “castigo para los culpables”.